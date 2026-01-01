Schmetterlinge im Bauch
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Schmetterlinge im Bauch
Nelly Heldmann und Nils Heyden, die Hauptfiguren der Telenovela "Schmetterlinge im Bauch", stehen kurz vor der Erfüllung ihrer privaten Träume. Nelly trägt bereits das Brautkleid, Nils macht seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Doch alles kommt anders: Die beiden begegnen sich, unterstützen sich bei ihrem Neuanfang, werden Freunde. Bald wissen sie beinahe alles voneinander - nur nicht, dass sie füreinander bestimmt sind ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1