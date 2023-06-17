Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra

Die Welt der Dunkelheit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 38vom 17.06.2023
Die Welt der Dunkelheit

Folge 38: Die Welt der Dunkelheit

22 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

