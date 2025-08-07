Doris geht der Wahrheit auf den GrundJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 12: Doris geht der Wahrheit auf den Grund
50 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Im beschaulichen Örtchen Bichlheim erleben die Familien Saalfeld und Zastrow ein wahres Wechselbad der Gefühle. Auch die Betreiber des luxuriösen Hotels "Fürstenhof" sowie deren Angestellte schmieden fleißig Zukunftspläne und verstricken sich in romantische Beziehungen und wilde Intrigen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH