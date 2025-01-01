Sturm der Liebe
Sturm der Liebe
Der Alltag im Nobelhotel Fürstenhof ist nur scheinbar idyllisch: Tatsächlich sorgen Intrigen und Liebschaften immer wieder für Trubel bei Personal wie Besitzern des Hotels.
Sturm der Liebe: Beziehungsgeschichten in über 4000 Folgen
Die Fernsehserie Sturm der Liebe begeistert seit mittlerweile über 4.000 Folgen ihre Zuschauer*innen. Die Nachmittagsserie spielt im fiktiven Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof in der kleinen Gemeinde Bichlheim im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Serie thematisiert die Beziehungsgeschichten der Familien Saalfeld, Zastrow und Schwarzbach. Mehrere miteinander verwobene Handlungsstränge prägen das Miteinander der Familien im Fürstenhof.
Das Traumpaar-Prinzip
Seit 2005 wird die Telenovela in der ARD ausgestrahlt und umfasst inzwischen 19 Staffeln. Das Konzept der Serie sieht vor, dass es immer ein Paar gibt, welches als die Hauptprotagonisten agiert. Um dieses Liebespaar herum wird die Story mitsamt ihren Nebengeschichten aufgebaut, sodass ihre Beziehung den Haupthandlungsstrang der Serie darstellt. Der Erzählzeitraum beträgt meistens ein Jahr, wobei nicht automatisch ein Jahr mit einer Staffel gleichgesetzt werden kann. Die Geschichte des Hauptpaares wird oft über mehrere Staffeln hinweg erzählt - auch wenn es mit 19 genauso viele Protagonistenpaare wie Staffeln gibt. Die erste Begegnung der beiden Charaktere markiert den Erzählbeginn und das Ausscheiden des Paares aus der Sendung beendet diesen Haupthandlungsstrang.
In den ersten knapp 300 Folgen von Sturm der Liebe waren Laura und Alexander Saalfeld dieses Traumpaar, ehe die Geschichte sich auf Miriam und Robert Saalfeld fokussiert hat. Eleni Schwarzbach und Leander Saalfeld bilden das Traumpaar von Staffel 19.
Dauerbrenner im deutschen TV
Montag bis Freitag läuft die Serie täglich um 15:10 und ist für viele Zuschauer*innen ein fester Bestandteil des Tages geworden. Bea Schmidt war 18 Jahre lang die Produzentin, bevor Jonas Baur den Job übernahm. Umgesetzt wird die Serie von Bavaria Fiction, Teil der Kulisse können in der Bavaria Filmstadt besichtigt werden. Ursprünglich sollte die Telenovela lediglich 100 Folgen umfassen. Mittlerweile hat sie das Genremerkmal der Endlichkeit deutlich hinter sich gelassen.
Die verwobenen Liebes- und Dreiecksbeziehungen der Charaktere im Fürstenhof ziehen durchschnittlich eine Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. Hinzu kommen die Zuschauer*innen, die sich die Folgen lieber online in der Mediathek anschauen. Diese gehören überwiegend der jungen Zielgruppe an. Die Serie vereint eine Vielzahl an Menschen, egal welchen Alters. Ebenso bunt gemischt wie die Zielgruppe der Sendung sind die Darsteller und Darstellerinnen der beliebten ARD-Telenovela.
Zum aktuellen Ensemble gehören unter anderem:
Dieter Bach als Christoph Saalfeld: Er ist der Sohn von Gottfried Saalfeld, Vater von Boris, Viktor, Denise und Tim und außerdem der Ex-Freund von Alexandra Schwarzbach. Als taffer Geschäftsmann hat Christoph erfolgreich eine Low-Budget-Hotelkette aufgebaut und erfährt erst spät, dass er aus einer alten Hoteldynastie kommt.
Dorothée Neff als Eleni Schwarzbach: Als Tochter von Alexandra und Markus Schwarzbach lastet hoher Druck auf den Schultern der Spitzenstudentin. Dann muss sie plötzlich herausfinden, in welcher Beziehung sie zu Christoph steht und das, obwohl sie sich lieber um ihr Charity-Projekt in Namibia kümmern möchte.
Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler: Hildegard ist seit Folge Eins die Sous-Chefin in der Küche des Fürstenhofs. Sie ist eine warmherzige Frau, die mit Alfons Sonnbichler eine harmonische Ehe führt. Beruflich haut sie hingegen gerne mal auf den Putz - energisch und mit Durchsetzungsvermögen kocht sie in der Küche des Luxushotels.
Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler: Der zuverlässige, diskrete und loyale Chefportier des Fürstenhofs ist den Saalfelds seit über dreißig Jahren eine sichere Stütze.
Marcel Zuschlag als Leander Saalfeld: Er ist der Protagonist von Staffel 19. Nach Abschluss seines Medizinstudiums kommt er nach Bichelheim, um seine Stelle als Assistenzarzt anzutreten.
Diese fünf sorgen mit ihren sechzehn weiteren Ensemble-Kollegen für jede Menge Unterhaltung, Spannung und Emotionen im Fürstenhof. Sie prägen den scheinbar idyllischen Alltag im Nobelhotel mit Intrigen, Liebschaften und Turbulenzen für alle Beteiligten. Ein folgenschwerer Entschluss folgt auf den nächsten.
Die erfolgreichste Serie Europas
Diese Intrigen und Liebschaften interessieren nicht nur das deutsche Publikum. Sturm der Liebe ist die erfolgreichste, an Werktagen laufende Fernsehserie Europas und ist mittlerweile in über 20 Länder verkauft worden. So läuft die Sendung unter anderem in Italien, Kanada, Österreich, der Slowakei sowie in Lettland, Litauen und Belgien. Dem italienischen Publikum gefällt Sturm der Liebe sogar so gut, dass sie die Darsteller bereits mehrfach mit dem Premio Napoli Cultural Classic, einem renommierten italienischen Kulturpreis, ausgezeichnet haben.
Freundschaft, Liebe, Familienfehden und jede Menge Herzschmerz rund um Christoph, Eleni, Hildegard, Alfons und Marcel gibt’s bei Sturm der Liebe in jeder Folge. Schau dir jetzt ganze Folgen der Telenovela online auf Joyn an.