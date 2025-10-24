Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Marlene lernt Veit kennen

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 102vom 24.10.2025
Marlene lernt Veit kennen

Sturm der Liebe

Folge 102: Marlene lernt Veit kennen

48 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Marlene ist fest entschlossen, nach Afghanistan zu fliegen, um ihren Halbbruder kennenzulernen. Weder Konstantin noch ihre Mutter wollen ihr die Wahrheit über ihren Vater sagen, können sie aber von der Reise abhalten. Als Natascha dann nach Dubai aufbricht, steigt Veit Bergmann im "Fürstenhof" ab. Alfons und Hildegard stoßen derweil auf Martins Geheimnis.

