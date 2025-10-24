Sturm der Liebe
Folge 103: Wer ist Veit?
49 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Veits Ankunft im "Fürstenhof" lässt Nataschas Lügen endgültig auffliegen. Marlene kann nicht glauben, dass der Unbekannte ihr Vater sein soll, doch Konstantin bestätigt die Behauptung. Hildegard ermutigt Martin währenddessen, sich der Versuchung durch Kira zu stellen. Denn am liebsten würde sich der Pfarrer im Kloster verstecken, während Xaver nicht da ist.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH