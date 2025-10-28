Sturm der Liebe
Folge 107: Alles nur gelogen?
50 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Die gemeinsame Arbeit mit den Jugendlichen stellt für Kira und Martin eine große Herausforderung dar - beide versuchen, ihre Gefühle füreinander zu unterdrücken. Natascha wirft Veit vor, seine Tochter zu belügen, damit sie ihm als Organspenderin zur Verfügung steht. Marlene vertraut ihrem Vater jedoch weiterhin und möchte ihn näher kennenlernen.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH