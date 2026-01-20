Sturm der Liebe
Folge 110: Alte Gefühle
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Konstantin deckt den Deal zwischen Veit und Natascha auf und informiert Marlene darüber. Diese ist sichtlich enttäuscht und stellt ihren Vater zur Rede. Martin fällt es immer schwerer, gegen seine Gefühle für Kira anzukämpfen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Nils, der ihm rät, seinem Herzen zu folgen.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH