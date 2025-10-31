Konstantin sorgt sichJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 113: Konstantin sorgt sich
48 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Kira hadert mit ihren Gefühlen für Martin, weil sie Xaver nicht verletzen will. Ein überraschendes Liebesgeständnis wirft sie deshalb völlig aus der Bahn. Unterdessen macht sich Konstantin große Sorgen um Marlene, die ihrem Vater einen Teil ihrer Leber spenden möchte. Obwohl die OP gut verläuft, kommt es nach dem Eingriff tatsächlich zu Komplikationen ...
Sturm der Liebe
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH