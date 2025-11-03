Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Zölibatsbruch

Staffel 8Folge 115vom 03.11.2025
Zölibatsbruch

Sturm der Liebe

Folge 115: Zölibatsbruch

50 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Doris verabreicht Charlotte heimlich Medikamente. Als ihr Plan zu scheitern droht, bringt sie sich selbst in große Gefahr. Derweil kommen sich Martin und Kira gefährlich nahe. Die beiden können ihre Gefühle füreinander nicht mehr leugnen. Ihr schlechtes Gewissen Xaver gegenüber trübt jedoch ihr neu gewonnenes Liebesglück. Währenddessen gehen Marlene und Veit einen Schritt aufeinander zu.

