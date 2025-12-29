Sturm der Liebe
Folge 195: Kein gutes Image
49 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Konstantin vermutet, dass Michael einen operativen Fehler begangen hat und diesen geheim hält. Marlene versucht indes, ein Treuegelöbnis für Michael zu formulieren, doch ihr fallen keine Worte ein. Tina kommt ihr schnell auf die Spur: Marlenes Herz schlägt für einen anderen Mann.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH