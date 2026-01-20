Sturm der Liebe
Folge 200: Kaltblütig
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Joseph beichtet Patrizia eine unangenehme Geschichte aus der Vergangenheit. Zusammen mit Ludwig Saalfeld hatte er die Unterschrift von Paulines Großvater gefälscht, um einen Profit aus dem Verkauf des Fürstenhofs zu erzielen. Am Ort Bichlheim beginnen derweil die Kandidaturen für das Bürgermeisteramt. Als Hildegard von Rosi Zwicks Wahlkampf mitbekommt, möchte sie sich für den kandidierenden Werner engagieren.
