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Sturm der Liebe

Ein folgenschwerer Streit

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 206vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 206: Ein folgenschwerer Streit

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Konstantin kontaktiert seine Ex-Freundin Theresa und erfährt von Nataschas hinterhältiger Sabotage während seiner Beziehung zu Marlene. Werner ist mit seiner Ansprache als Bürgermeisterkandidat höchst zufrieden und versucht weitere Wähler von seiner Konkurrentin Rosi Zwick zu ergattern, indem er auf der Straße Blumen verteilt. Friedrich ist von seiner Wahlaktion jedoch gar nicht begeistert ...

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