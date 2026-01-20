Sturm der Liebe
Folge 210: Hochzeit ohne Torte?
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene und Konstantin feiern mit der gesamten Familie ihre lang ersehnte Traumhochzeit. Inzwischen muss Leonard leider feststellen, dass Paulines Buttercreme für die Hochzeitstorte misslungen ist. Er möchte sie keinesfalls im Stich lassen, daher backt er mit ihr zusammen zur Not ein paar Cupcakes.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH