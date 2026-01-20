Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Kira steht zwischen zwei Männern

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 29vom 20.01.2026
Kira steht zwischen zwei Männern

Sturm der Liebe

Folge 29: Kira steht zwischen zwei Männern

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Charlotte ist von Julius' spontanem Heiratsantrag völlig überrumpelt und bittet ihn um etwas Bedenkzeit. Eigentlich hatte sie nicht vor, noch einmal zu heiraten. Wie wird sie sich am Ende entscheiden? Zurück aus Kanada, macht sich Xaver weiterhin große Hoffnung, dass Kira und er doch noch ein Paar werden und fragt ausgerechnet Martin um dessen Rat. Der angehende Priester fühlt sich schuldig, weil er Kira heimlich geküsst hat und weicht Xaver aus.

