Sturm der Liebe
Folge 31: Martin gerät unter Druck
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Kira stellt Martin zur Rede und will wissen, was ihm der Kuss in Kanada bedeutet hat. Er leugnet jedoch seine wahren Gefühle und Kira zieht sich verletzt von ihm zurück. Elena wird nach ihrer Operation mit der schrecklichen Nachricht konfrontiert, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Zwischen Charlotte, Julius und Werner entfacht sich eine hitzige Diskussion über Charlottes zukünftigen Nachnamen.
