Sturm der Liebe
Folge 32: Kira ist glücklich
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Konstantin lässt sich von seinem Vater Werner dazu überreden, weiter mit Natascha aufzutreten und Werbung für den "Fürstenhof" zu machen. Zeitgleich kehrt Marlene aus der Reha zurück. Nils versucht derweil die Ärztin zu verklagen, die Elena die Gebärmutter entfernt und sie somit unfruchtbar gemacht hat. Kira ist glücklich, denn Martin hat ihr seine Liebe gestanden.
Sturm der Liebe
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH