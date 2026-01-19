Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Kira ist glücklich

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 32vom 19.01.2026
Joyn Plus
Kira ist glücklich

Kira ist glücklichJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 32: Kira ist glücklich

49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Konstantin lässt sich von seinem Vater Werner dazu überreden, weiter mit Natascha aufzutreten und Werbung für den "Fürstenhof" zu machen. Zeitgleich kehrt Marlene aus der Reha zurück. Nils versucht derweil die Ärztin zu verklagen, die Elena die Gebärmutter entfernt und sie somit unfruchtbar gemacht hat. Kira ist glücklich, denn Martin hat ihr seine Liebe gestanden.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen