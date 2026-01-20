Marlene genießt ihre GenesungJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 38: Marlene genießt ihre Genesung
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene ist überglücklich: Sie kann plötzlich wieder laufen. Michael bittet sie trotzdem darum, sich nicht zu übernehmen, doch sie hört nicht auf ihn und bricht zu einer Wanderung auf. Als sie nicht mehr zurückkehrt, beginnen sich Konstantin und Natascha Sorgen zu machen. Doris leidet darunter, dass Werner ihr keine Liebe schenkt. Sie versucht, ihn erneut eifersüchtig zu machen und aus der Reserve zu locken.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH