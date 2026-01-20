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Sturm der Liebe

Marlene genießt ihre Genesung

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 38vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 38: Marlene genießt ihre Genesung

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Marlene ist überglücklich: Sie kann plötzlich wieder laufen. Michael bittet sie trotzdem darum, sich nicht zu übernehmen, doch sie hört nicht auf ihn und bricht zu einer Wanderung auf. Als sie nicht mehr zurückkehrt, beginnen sich Konstantin und Natascha Sorgen zu machen. Doris leidet darunter, dass Werner ihr keine Liebe schenkt. Sie versucht, ihn erneut eifersüchtig zu machen und aus der Reserve zu locken.

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