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Sturm der Liebe

André hat einen schlimmen Verdacht

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 45vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 45: André hat einen schlimmen Verdacht

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Marlene beschließt, ihre Passion für Schmuck zum Beruf zu machen. Auf diese Art versucht sie, nicht mehr an Konstantin zu denken. Sie ist inzwischen fest der Überzeugung, dass Konstantin Natascha unendlich liebt. Die Realität jedoch sieht anders aus ...

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