Gab es einen Mordanschlag auf Doris?Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 52: Gab es einen Mordanschlag auf Doris?
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Doris verlang von Werner, den Fürstenhof zu verlassen und das bringt ihn ziemlich in Rage. Doch Doris nimmt Werners Wut nicht sonderlich ernst, bis sie beinahe von einem Senfkarton erschlagen wird. Will ihr Ehemann sie umbringen?
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH