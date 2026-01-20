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Sturm der Liebe

Alfons muss singen

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 61vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 61: Alfons muss singen

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Marlene und Michael folgen Nataschas Einladung zum abendlichen Doppeldate. Während des Essens zieht Marlene allerdings nicht nur Michaels, sondern auch Konstantins Blicke auf sich. Alfons will sich die Chance auf das finanzielle Erbe seines Ex-Schulkameraden nicht entgehen lassen und stellt sich der ersten Aufgabe seiner Anwältin. Er muss vor den Augen aller Gäste ein Lied zum Besten geben ...

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