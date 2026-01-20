Sturm der Liebe
Folge 61: Alfons muss singen
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene und Michael folgen Nataschas Einladung zum abendlichen Doppeldate. Während des Essens zieht Marlene allerdings nicht nur Michaels, sondern auch Konstantins Blicke auf sich. Alfons will sich die Chance auf das finanzielle Erbe seines Ex-Schulkameraden nicht entgehen lassen und stellt sich der ersten Aufgabe seiner Anwältin. Er muss vor den Augen aller Gäste ein Lied zum Besten geben ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH