Sturm der Liebe
Folge 62: Doris verzweifelt
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Konstantin versinkt so sehr in Arbeit, dass er Natascha dabei gänzlich vernachlässigt. Diese lässt ihrem Frust daraufhin beim Shoppen freien Lauf. Werner kehrt unterdessen in den "Fürstenhof" zurück und wird dort von Charlotte herzlich empfangen. Als Doris die beiden zusammen sieht, sind all ihre Hoffnungen auf eine Versöhnung mit Werner plötzlich dahin.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH