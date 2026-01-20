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Sturm der Liebe

Doris verzweifelt

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 62vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 62: Doris verzweifelt

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Konstantin versinkt so sehr in Arbeit, dass er Natascha dabei gänzlich vernachlässigt. Diese lässt ihrem Frust daraufhin beim Shoppen freien Lauf. Werner kehrt unterdessen in den "Fürstenhof" zurück und wird dort von Charlotte herzlich empfangen. Als Doris die beiden zusammen sieht, sind all ihre Hoffnungen auf eine Versöhnung mit Werner plötzlich dahin.

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