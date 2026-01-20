Marlene ist eifersüchtigJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 80: Marlene ist eifersüchtig
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Michael lädt Gerlind Vierbrock zu einem gemeinsamen Abendessen mit Marlene und André ein. Dabei entdecken die beiden ihr gemeinsames Interesse für Medizingeschichte. Als sich Marlene am nächsten Morgen auch für dieses Thema zu interessieren beginnt, ahnt Michael, was dahintersteckt. Xaver entschuldigt sich derweil bei Martin. Martin kann jedoch mit seiner Schuld nicht länger leben ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH