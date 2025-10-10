Martin hält eine RedeJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 82: Martin hält eine Rede
49 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Mandy ist fassungslos: Sie wird im Dorf für Martins heimliche Geliebte gehalten. Sie verlangt von Kira, die Dinge richtigzustellen. Konstantin hat derweil erfahren, dass Natascha ihn mit Ari betrogen hat. Er beschließt, allein auf eine Waldhütte zu fahren, um Abstand zu gewinnen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH