Konstantin stellt Natascha ein...Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 84: Konstantin stellt Natascha ein...
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene redet Konstantin ins Gewissen - ohne Erfolg: Er verlässt gemeinsam mit Sabrina das Bräustüberl. Er ist allerdings so betrunken, dass zwischen den beiden nichts passiert. Als Natascha über Umwege davon erfährt, macht sie Konstantin schwere Vorwürfe.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH