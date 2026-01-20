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Sturm der Liebe

Natascha blamiert sich

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 87vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 87: Natascha blamiert sich

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

André lädt Charlotte als Gaststar in die Kochshow ein. Rosalie wünscht sich allerdings einen "echten" Star und überzeugt Natascha schließlich davon, teilzunehmen. Als es jedoch zu einem Unfall kommt, blamiert sich Natascha bis auf die Knochen.

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