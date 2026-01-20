Natascha blamiert sichJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 87: Natascha blamiert sich
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
André lädt Charlotte als Gaststar in die Kochshow ein. Rosalie wünscht sich allerdings einen "echten" Star und überzeugt Natascha schließlich davon, teilzunehmen. Als es jedoch zu einem Unfall kommt, blamiert sich Natascha bis auf die Knochen.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH