Sturm der Liebe
Folge 89: Konstantin trifft auf Gonzalo
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Gonzalo taucht urplötzlich im Hotel auf - zum großen Ärger von Konstantin, denn er wurde vor vielen Jahren von ihm hintergangen. Auch bei Marlene schrillen die Alarmglocken, als sie den Namen Gonzalo hört. Ist es tatsächlich der Mann, der ihr einst in Buenos Aires das Herz gebrochen hat?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH