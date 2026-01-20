Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Marlene nimmt Michaels Antrag an

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 95vom 20.01.2026
Joyn Plus
Marlene nimmt Michaels Antrag an

Marlene nimmt Michaels Antrag anJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 95: Marlene nimmt Michaels Antrag an

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Marlene und Michael sind frisch verlobt und überglücklich. Die beiden haben bereits einen Termin für die Trauung im Blick, doch genau an diesem Tag findet auch das Billard-Duell zwischen Konstantin und Gonzalo statt, das Marlene nicht verpassen möchte. Fußballer Marc reist derweil aus dem "Fürstenhof" ab, was erneut zu einem Streit zwischen Sabrina und Mandy führt.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen