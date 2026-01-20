Marlene nimmt Michaels Antrag anJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 95: Marlene nimmt Michaels Antrag an
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene und Michael sind frisch verlobt und überglücklich. Die beiden haben bereits einen Termin für die Trauung im Blick, doch genau an diesem Tag findet auch das Billard-Duell zwischen Konstantin und Gonzalo statt, das Marlene nicht verpassen möchte. Fußballer Marc reist derweil aus dem "Fürstenhof" ab, was erneut zu einem Streit zwischen Sabrina und Mandy führt.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH