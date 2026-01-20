Charlotte lässt sich untersuchenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 96: Charlotte lässt sich untersuchen
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Charlotte hat Angst vor einer erneuten Krebsdiagnose und wendet sich alternativen Behandlungsmethoden zu, um ihre Kopfschmerzen zu bekämpfen. Michael und Werner machen sich jedoch Sorgen um sie und überreden sie, in die Klinik zu gehen. Marlene und Michael planen derweil fleißig ihre Hochzeit. Als es um die Gästeliste geht, erinnert sich die zukünftige Braut an ihren verstorbenen Vater ...
