Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiere vor der Kamera

Highway durch Australien: Auf nach Nordost

Staffel 1Folge 56
Highway durch Australien: Auf nach Nordost

Highway durch Australien: Auf nach NordostJetzt kostenlos streamen

Tiere vor der Kamera

Folge 56: Highway durch Australien: Auf nach Nordost

44 Min.Ab 6

Ernst Arendt und Hans Schweiger nehmen uns wieder mit, locker und unterhaltsam geht es durch Australien. Auf dem Stuart Highway nach Norden bis Darwin, ein kleiner Schlenker durch den Kakadu-Nationalpark und dann nach Osten ins Atherton Tableland, 4.000 km voller Tiererlebnisse. Am Wegrand: Wellensittiche, Zebrafinken, Babbler, Apostlebirds, nächtliche Flughunde, Krokodile, Papageienschwärme, Kraniche und Glücksschwalben. Die Kängurus mischen sich unter die Golfspieler und dann das Unmögliche, ein Känguru hoch oben im Baum.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tiere vor der Kamera
Tiere vor der Kamera

Tiere vor der Kamera

Alle 1 Staffeln und Folgen