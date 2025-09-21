Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verlorene Schätze

Verlorene SchätzeJetzt kostenlos streamen

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

Folge 9: Verlorene Schätze

45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Suche nach verborgenen Schätzen. Ist es Experten mittlerweile gelungen, die Stelle zu lokalisieren, an dem der immense Goldschatz aus dem Civil War liegen soll? Und wo befinden sich die 1,5 Millionen Dollar, die 1962 bei einem Raubüberfall in Massachusetts erbeutet wurden?

