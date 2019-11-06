Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unschuldig

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Hauptgewinn Tod

Unschuldig

Folge 1: Hauptgewinn Tod

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der 38-jährige Jörg Naumann sitzt seit drei Jahren im Gefängnis. Er wurde für den Mord an seiner Frau Britta zu lebenslanger Haft verurteilt. Britta wurde in einem Hotelzimmer erschlagen aufgefunden. Bei der Rekonstruktion des Tathergangs stoßen Dr. Anna Winter und ihr Team auf neue Erkenntnisse. Allerdings drängt die Zeit, Naumanns Unschuld zu beweisen, denn seine kleine Tochter soll von ihren Pflegeeltern adoptiert werden ... Rechte: ProSieben

