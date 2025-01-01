Unschuldig
1 Staffel
Unschuldig
Alexandra Neldel und Clemens Schick ermitteln in der neuen Crime-Serie 'Unschuldig'. Die Rechtsanwältin Dr. Anna Winter und ihr Team kämpfen für Menschen, die unschuldig inhaftiert sind. Anna weiß, was das bedeutet: Ihr Vater hat sich im Gefängnis erhängt. Nur einige Tage später hat sich herausgestellt, dass er unschuldig war. Er hat es nicht mehr ausgehalten, dass niemand an ihn geglaubt hat. Selbst seine Tochter hatte Zweifel - und das hat sie sich nie verziehen ...
Genre:Drama, Recht