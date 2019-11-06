Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unschuldig
Unschuldig

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Große Fische

Unschuldig

Folge 9: Große Fische

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Arbeitslose Collin Lehmann soll den Amtstierarzt Matthias Steinheimer wegen eines Streits um Lehmanns Hund in die Spree gestoßen haben, wo der Arzt angeblich ertrank. Doch Lehmann, der wegen Totschlags zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, beteuert seine Unschuld und wendet sich an Anna Winter und ihr Team. Sebastian findet Piranhaspuren an Steinheimers Leiche - ein Beweis, dass die Spree nicht der Tatort gewesen sein kann ... Rechte: ProSieben

