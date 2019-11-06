Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Unschuldig
Folge 9: Große Fische
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Arbeitslose Collin Lehmann soll den Amtstierarzt Matthias Steinheimer wegen eines Streits um Lehmanns Hund in die Spree gestoßen haben, wo der Arzt angeblich ertrank. Doch Lehmann, der wegen Totschlags zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, beteuert seine Unschuld und wendet sich an Anna Winter und ihr Team. Sebastian findet Piranhaspuren an Steinheimers Leiche - ein Beweis, dass die Spree nicht der Tatort gewesen sein kann ... Rechte: ProSieben
Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12