1 StaffelAb 12
Unsere Lieblinge
Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik feiert Oliver Geissen in "Unsere Lieblinge" die größten Schauspieler, die besten Sängerinnen und Sänger und die beliebtesten Comedians des Landes. Welcher Comedian bringt das ganze Land zum Lachen? Wer schreibt die größten Hits? Wen kennt wirklich jede:r? Kurzum: Wer sind "Unsere Lieblinge"?
