Verzeih mir
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Verzeih mir
Ob tiefsitzende Enttäuschung oder zerstörtes Vertrauensverhältnis - es gibt viele Gründe, im Streit auseinanderzugehen. Aber meist gibt es noch bessere Gründe, sich wieder zu versöhnen. Julia Leischik vermittelt zwischen zerstrittenen Familien, Freunden oder Paaren und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kommt es zu einer Versöhnung mit emotionalem Wiedersehen? Oder endet alles in einer tränenreichen Abfuhr, wenn das Friedensangebot einer Partei ausgeschlagen wird?
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Endemol Shine International Limited
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs