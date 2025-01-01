Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
22 Min.Ab 12

Auf ihrem Weg zur Weltherrschaft wollen sich die Vampire die Hilfe eines alten Bekannten sichern. Simon, der Verschlagene, ist mittlerweile der Vampirkönig Manhattans, aber von der Idee leider gar nicht begeistert. Was er dafür umso besser findet, ist der Hut, den Laszlo trägt, denn dieser scheint besondere Fähigkeiten zu haben.

