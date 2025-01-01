What We Do in the Shadows
Die Vampire Nandor, Laszlo, Nadja und Colin sowie ihr Diener Guillermo wohnen in einer New Yorker WG zusammen. Als sich ein hoher Gast aus Europa ankündigt, steht die WG Kopf.
What we do in the Shadows – Blutsauger der skurrilen Art
Nach seinem Indy-Hit 5 Zimmer Küche Sarg machte Star-Regisseur Taika Waititi aus seinen Kinofilm die gleichnamige Comedy-Serie What We Do in the Shadows. Worum geht's? Nandor, Laszlo, Nadja, Guillermo und Colin sind eine eher ungewöhnliche Wohngemeinschaft, die ihre Behausung auf Staten Island in New York City hat. Was sie von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass vier von ihnen Vampire sind.
Willkommen in der Vampir-WG
Nandor und das Ehepaar Laszlo und Nadja sind "normale" jahrhundertealte Vampire, die tagsüber in Särgen schlafen und sich von menschlichem Blut ernähren. Eine andere Art von Nahrung vertragen sie nicht: Diese wird meist nach Verzehr schnell wieder in einem hohen Bogen ausgeschieden. Nandor, Laszlo und Nadja sind prinzipiell unsterblich. Sie können nur von Tageslicht, Kruzifixen, Weihwasser und der Pfählung durch einen Holzpflock umgebracht werden. Außerdem haben sie die Fähigkeit, die Gestalt einer Fledermaus anzunehmen.
Dann gibt es noch den Energie-Vampir Colin, der im Gegensatz zu den anderen ein Tagwandler ist. Mit langweiligen Gesprächen oder penetranten Störgeräuschen kann er die Lebenskraft seiner Opfer entziehen. Sein bevorzugtes Jagdgebiet ist dabei ein Großraumbüro. Doch er scheut auch nicht davor zurück, sich an der Energie seiner vampirischen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen zu laben.
Das letzte Mitglied der Vampir-WG ist Guillermo. Er ist noch völlig menschlich und der treue und geduldige Diener von Nandor. Guillermo hilft Nandor aus seinem Sarg, begleitet ihn auf seinen Unternehmungen und beseitigt die Leichen, die hin und wieder in der Villa auftauchen. Als Belohnung für seine harte Arbeit erhofft sich Guillermo endlich in einen Vampir verwandelt zu werden.
Vampire wollen die Macht übernehmen
Als der altehrwürdige Vampir Baron Afanas nach New York zu Besuch kommt, macht die Vampir-WG in Staffel 1 große Pläne. Sie wollen den amerikanischen Kontinent, oder zumindest Staten Island, übernehmen. Leichter gesagt als getan, denn persönliche Komplikationen kommen leider dazwischen. Dazu zählt zum Beispiel die Wiedergeburt von Nadjas heimlichen Liebhaber Gregor. Ihre Affäre hat vor mehreren Jahrhunderten angefangen und scheint keine Ende nehmen zu wollen. Immer wieder muss Gregor wegen Nadja sterben, wird aber im Laufe der Jahrhunderte aber in neuer Gestalt wiedergeboren. Auch viele Auseinandersetzungen mit örtlichen Werwolf-Banden erschweren das Vorhaben der Vampire zunehmend. Als Nandor herausfindet, dass Werwölfe in seinem Garten uriniert haben, stellt er überall Fallen aus, worin sich die Werwölfe verfangen. Der Streit eskaliert schließlich zu einem Duell zwischen Nandor und dem Anführer der Wölfe. Der Plan, Staaten Island zu übernehmen, droht aber letztendlich vor allem am altmodischen Baron Afanas zu scheitern, der der Vampir-WG ziemlich auf den Senkel geht.
Ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln
What We Do in the Shadows beruht auf dem Film 5 Zimmer, Küche und Sarg vom Mastermind Taika Waititi. Der Neuseeländer nahm auch hier zusammen mit Jemaine Clement die Zügel in die Hand und bei mehreren Folgen auf dem Regiestuhl Platz. Während Taika Waititi und Jemaine Clement die Hauptfiguren des Films spielen, besteht der Serien-Cast aus neuen Darstellern und Darstellerinnen. Dazu zählen Kayvan Novak, Matt Berry und Natasia Demetriou. Harvey Guillén, Mark Proksch und Doug Jones runden das hervorragende Ensemble ab. Auch zahlreiche andere Stars wie Tilda Swinton und Wesley Snipes haben Kurzauftritte, die auf Vampir-Rollen in ihrer Karriere anspielen. Und in Staffel 2 gibt sich niemand anderer als Mark Hamill ein Stelldichein.
What We Do in the Shadows ist eine unglaublich lustige Comedy-Serie mit leichten Horror-Elementen. Aber von Anfang an wird klar, dass hier der Humor und die skurrilen Charaktere im Vordergrund stehen. Dabei überzeugen bei What We Do in the Shadows nicht nur das Drehbuch und der Cast, sondern auch das herrlich kitschig-morbide Setting.
Alle Folgen des Comedy-Serien-Hits What We Do in the Shadows sind auf Joyn PLUS+ zum Streamen in HD verfügbar.