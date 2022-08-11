Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Das Freundschafts-Grab / Chefin auf Zeit

NickelodeonFolge vom 11.08.2022
Das Freundschafts-Grab / Chefin auf Zeit

Das Freundschafts-Grab / Chefin auf ZeitJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 11.08.2022: Das Freundschafts-Grab / Chefin auf Zeit

22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Lucy tritt bei der Wahl zur Präsidentin des Schulclubs 'Junge Bestatter' gegen ihre Freundin Haiku an. // Leni wird zur Vertretung des Chefs befördert und fragt sich, ob das ihre Freundschaft mit Miguel und Fiona belasten wird.

Alle verfügbaren Folgen