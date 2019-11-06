Staffel 6Folge 9vom 06.11.2019
In Sachen LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: In Sachen Liebe
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Fahrradunfall der neunjährigen Karin Wilpert löst in der Notaufnahme einigen Wirbel aus. Bei der aufgelösten Mutter, Kellnerin Miriam, meldet sich ausgerechnet ihr liebster Stammgast Jan als Unfallfahrer. Der Bursche ist ziemlich geknickt - sein lange geplantes Liebesgeständnis an Miriam kann er jetzt wohl vergessen! Zu allem Überfluss taucht auch noch ihr Ex-Mann Gunther Zapf auf, der seine Chance im Kampf um das Sorgerecht gekommen sieht. Die Liebe siegt: Trotz aller Vernunftsgründe können Dr. Voss und Dr. Fichtel ihre Gefühle füreinander nicht mehr geheim halten. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12