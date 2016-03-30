Anwälte im Einsatz
Folge 49: Ein fatales Date
45 Min.Folge vom 30.03.2016Ab 12
Nina ist zu einem Blind Date mit einem Mann verabredet, den sie im Internet kennengelernt hat: "Chris". Nur Minuten vor dem Treffen wird sie plötzlich betäubt. Als sie wieder zu sich kommt, hat ihr jemand die Haare abgeschnitten. Für Nina erst der Anfang eines Albtraums. Noch bevor sie mit Hilfe von Anwältin Sylvia Beutler-Krowas klären kann, wer hinter dem Nickname "Chris" steckt und wer ihr so etwas antun könnte, schlägt der Täter erneut zu ... Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
