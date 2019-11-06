Anwälte im Einsatz
Folge 78: Hilferuf im Hochhaus
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Sina Wickert eines Tages über die Gegensprechanlage des Hochhauses, in das sie gerade mit ihrer Familie gezogen ist, den Hilferuf einer verängstigten Frau hört, steht sie unter Schock. Wird irgendwo in ihrem neuen Zuhause eine Frau gefangen gehalten? Auch wenn die Polizei und Sinas Mann Tobias skeptisch sind: Anwältin Alica Valiulova glaubt ihrer Mandantin. Eine Frau ist in Gefahr und muss so schnell wie möglich gefunden werden! Rechte: Sat.1
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1