Asphalt-Cowboys
Folge vom 15.10.2020: Immer unten
45 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Mallorca-Spediteur Dieter Lynen lädt Umzugsmöbel in seinen 40-Tonner. Der Kunde hat die Fracht gut verpackt. Einem Sturz vom Stapler halten die Spanholz-Kisten aber dann doch nicht stand. Uwe Rowold und Mario Bruns suchen derweil auf ihrer Italien-Tour verzweifelt nach einem Parkplatz. Mit diesem Dilemma haben Fernfahrer regelmäßig zu kämpfen, denn die vorhandenen Stellflächen sind permanent überfüllt. Und Jens Lindner freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen Geschwistern. Der Sachse will seinen Entladetermin mit einem Besuch bei der Familie verbinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.