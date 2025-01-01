Mediathek DMAX
Mediathek DMAX
DMAX - Ganze Folgen online schauen auf Joyn
DMAX ist der Sender, der alles im Angebot hat, wonach sich Auto-Fans und Natur-Freunde sehnen. Egal ob unterhaltsame Doku-Soaps über schillernde Autotuner oder spannende Survival-Abenteuer von Schatzsuchern und Goldgräbern, bei DMAX wird Fernsehen zum Abenteuer. Und das natürlich nicht nur für den Mann, sondern auch jede interessierte Frau. Joyn ist der Video-on-Demand Streaming-Anbieter, bei dem du die TV-Folgen des Senders online sowohl im DMAX Live-Stream als auch in der Mediathek genießen kannst.
DMAX Serien online in der Mediathek schauen
DMAX ist im wahrsten Sinne des Wortes der Gold-Standard bei Doku-Soap Sendungen und Real-Life-Formaten. Denn so viele Reportagen über furchtlose Goldgräber auf der ganzen Welt gibt es nirgendwo anders. Unermüdlich schürfen sie in den entlegensten Gegenden der Erde nach Gold und anderen Bodenschätzen: Outback Opal Hunters, Goldrausch in Alaska, Die Goldtaucher der Beringsee, Crocodile Gold und Australian Gold sind nur einige der Formate, die für glänzende Unterhaltung sorgen. In der DMAX Mediathek kannst du dich ganz leicht vom Goldrausch anstecken lassen und die Serien online schauen.
Noch mehr Grenzerfahrung gibt es dann auch noch in einigen Survival-Sendungen auf DMAX. So zeigt Überlebens-Experte Ed Stafford in gleich mehreren Sendungen mit zahlreichen Folgen, worauf es ankommt, um in der Wildnis zu überleben. In Naked Survival und Naked Survival XXL gibt es dann sogar die ultimative Wildnis-Challenge: Dort heißt es nicht nur Überleben, sondern das auch noch splitterfasernackt.
Auch für Fans von Autotuning und Kfz-Profis hat DMAX Einiges in petto. So treibt sich Sidney Hoffmann in der Serie Sidneys Welt auf Tuning-Messen herum. Absoluter Kult sind Michael Manousakis und seine Steel Buddies von Morlock Motors. Sie geben ihr Bestes bei der Automobil-Restauration in Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte. In der Sendung Balkan-Car-Connection bringen die Brüder Ivan und Zoran Oldtimer wieder auf Vordermann. Aus normalen Fahrzeugen absolute Designer-Unikate zu machen, ist die Spezialität von Karl Geiger. In Geiger - Boss of Big Blocks beweist er sein Können.
Wenn der Bewegungsdrang ruft, liefern auf DMAX zahlreiche Formate deine tägliche Dosis Unterhaltung "on the road": Wie etwa die Asphalt Cowboys mit dem 2020 verstorbenen Kult-Trucker Andreas Schubert. Oder die Outback Truckers mit tonnenschweren LKWs in entlegenen Gebieten. Bei DMAX findet man Doku-Serien und Reportagen zu verschiedensten Themen wie etwa Abenteuer Autobahn oder Jeremy Wade's Dark Waters.
Und bei all dem kannst du auf Joyn dabei sein. So kannst du dich ohne weitere Kosten zurücklehnen und die neuesten Folgen deiner Lieblings-Serie schauen - im Fernsehen oder unterwegs auf Smartphone oder Tablet. Egal ob du mit Goldgräbern nach Alaska und "Down Under" reist, bei 112: Feuerwehr im Einsatz mit den Feuerwehrmännern und -frauen mitfieberst, den Grenzern bei Border Control über die Schulter schaust oder die Texas Game Wardens von Lone Star Law begleitest - mit der DMAX Mediathek auf Joyn bis du immer dabei.
Viele Folgen von DMAX Doku-Serien auch nach TV-Ausstrahlung
Auf eigenen Abenteuern gewesen und deswegen eine Sendung im Live-Stream verpasst? Gar kein Problem: die ganzen Folgen aller DMAX-Serien kannst du in der Mediathek ganz bequem online nachholen. Alles ganz einfach, mit weniger Werbung und kostenfrei.
Du bekommst nicht genug von Doku-Soaps und Reportagen? Dann schau doch noch in den Mediatheken der anderen Sender auf Joyn vorbei. Ob bei WELT, TLC oder Kabel Eins Doku, auf Joyn findest du eine riesige Auswahl zu verschiedenen Themen. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, kannst du bei Joyn PLUS+ alle Sendungen in HD Qualität genießen.