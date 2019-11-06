Staffel 12Folge 1vom 06.11.2019
Fatale Begierde - ich will Dich nicht teilen!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 1: Fatale Begierde - ich will Dich nicht teilen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Claudia überrascht bei Britt ihren Ex-Freund Jens, den sie unbedingt zurück haben will. Allerdings hat sie die Rechnung ohne Sarah gemacht ... Außerdem treffen Angelina und Christoph auf ihre Intimfeinde Alexander und Ramona: Es geht um Betrug, Lügen und eine angebliche Schwangerschaft! Und schließlich macht Steffi für David einen Lügendetektortest - mit überraschendem Ergebnis ... Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold