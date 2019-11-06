Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 105vom 06.11.2019
Volle Kontrolle - Deine Eifersucht killt meine Liebe!

Folge 105: Volle Kontrolle - Deine Eifersucht killt meine Liebe!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lidia hat herausgefunden, dass sich ihr Verlobter Marcel an ihre Bekannte herangeschmissen haben soll. Werden jetzt die Hochzeitspläne platzen? Auch Onur traut seiner Freundin Selina nicht über den Weg. Er glaubt ein Foto gesehen zu haben, auf dem Selina mit einem anderen Typen rummacht. Seitdem kontrolliert er sie heimlich. Wird Onurs Eifersucht die Beziehung zerstören? Rechte: Sat.1

