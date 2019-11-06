Staffel 12Folge 151vom 06.11.2019
XXL-Mama: Du bist zu fett, um eine gute Mutter zu sein!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 151: XXL-Mama: Du bist zu fett, um eine gute Mutter zu sein!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die vierfache Mama Svenja bringt 130 kg auf die Waage und hält sich für eine Super-Mama. Sie ist genauso fit und sportlich wie jede schlanke Mama. Tanja kann das gar nicht glauben. Sie hat von 160 kg auf 72 kg abgespeckt und weiß, wie schwer man es als dicke Mama hat. Dicke Mamas reden sich ihr Leben nur schön und wissen gar nicht, wie viel einfacher das Leben ist, wenn man nicht so viele Kilos mit sich rumschleppen muss, sagt sie. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1