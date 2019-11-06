Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 93vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Norbert zweifelt, ob er wirklich der Vater von Simones Kindern ist. Dafür hat er triftige Gründe: Eine bescheinigte Unfruchtbarkeit nach schmerzhaften Tritten in die Hoden, ein halbnackter Versicherungsvertreter im Wohnzimmer und ein Tripper, der bei seiner damaligen Noch-Ehefrau Simone entdeckt wurde, machen Norbert mehr als misstrauisch. Britt deckt heute die Wahrheit auf. Rechte: Sat.1

