Staffel 12Folge 93vom 06.11.2019
Britt
Folge 93: Britt deckt auf: Geheime Doppelleben
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Norbert zweifelt, ob er wirklich der Vater von Simones Kindern ist. Dafür hat er triftige Gründe: Eine bescheinigte Unfruchtbarkeit nach schmerzhaften Tritten in die Hoden, ein halbnackter Versicherungsvertreter im Wohnzimmer und ein Tripper, der bei seiner damaligen Noch-Ehefrau Simone entdeckt wurde, machen Norbert mehr als misstrauisch. Britt deckt heute die Wahrheit auf. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1