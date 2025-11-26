Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 6: Lügen
47 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Die 23-jährige Christina Morris verschwindet nach einem Abend mit Freunden spurlos. Die Polizei startet eine intensive Suche, doch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras lassen das Schlimmste erahnen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen