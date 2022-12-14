Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken - Weihnachtsspezial

Das Weihnachtsspezial - O du fröhliche Backzeit

SAT.1Folge vom 14.12.2022
Das Weihnachtsspezial - O du fröhliche Backzeit

Das große Promibacken - Weihnachtsspezial

Folge vom 14.12.2022: Das Weihnachtsspezial - O du fröhliche Backzeit

131 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 6

Duell der Back-Champions: Jochen Bendel, Sonya Kraus, Janine Kunze und Sarah Lombardi haben jeweils eine Staffel von "Das große Promibacken" gewonnen. Jetzt wollen es die Vier noch einmal wissen und müssen sich in drei weihnachtlichen Back-Aufgaben behaupten, um die Jurymitglieder Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt zu überzeugen. Die 10.000 Euro Preisgeld werden für einen guten Zweck gespendet.

